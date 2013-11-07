Объединенная компания железных дорог стран ТС заработает в первом квартале 2014 года

Главы Российских, Белорусских и Казахстанских железных дорог подписали план-график мероприятий по созданию Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК).

Подписи под документом в Астане поставили президент РЖД Владимир Якунин, первый замначальника Белорусской железной дороги Владимир Михайлюк и президент АО "НК "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги) Аскар Мамин, передает ПРАЙМ.

"План-график определяет последовательность решений и на уровне железных дорог, и на уровне правительств с тем, чтобы иметь возможность в первом квартале 2014 года, завершив все юридические аспекты, запустить работу ОТЛК", - приводятся в сообщении слова Якунина по итогам церемонии подписания.

Рамочное соглашение о создании ОТЛК подписано в июне 2013 года. Затем в октябре стороны заключили соглашение о базовых принципах создания и деятельности компании. Сейчас сформирована команда из сотрудников трех железных дорог, "Трансконтейнера" и "РЖД-Логистики" во главе с советником президента РЖД Жанар Рымжановой. Также достигнуты договоренности о переходе на единую тарифную ставку за контейнеро-километр при транзите грузов через территории стран ТС на направлении Китай-Европа-Китай.

РЖД и железные дороги Казахстана и Белоруссии вносят в ОТЛК принадлежащие им 50% акций "Трансконтейнера", Казахстанские железные дороги - акции ряда "дочек", Белорусские железные дороги - терминалы в Бресте и активы "Белинтертранса".

Согласно бизнес-плану, общий грузооборот ОТЛК к 2020 году превысит 4 миллиона TEU. Дополнительный доход национальных железнодорожных компаний от использования инфраструктуры к 2020 году составит около 1,6 миллиарда долларов. Кумулятивный вклад в ВВП стран ЕЭП к 2020 году, согласно расчетам, составит 11,3 миллиарда долларов, в том числе для России - почти 5 миллиарда долларов, для Казахстана - 5,3 миллиарда долларов, для Белоруссии - около 1 миллиарда долларов.