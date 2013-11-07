Украина согласовала с ЕС текст соглашения об открытом небе

Правительство Украины согласовало текст соглашения об открытом небе со странами Евросоюза и начало подготовку к его подписанию, сообщила пресс- служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Александра Вилкула.

«Текст соглашения о совместном авиационном пространстве со странами Евросоюза согласован. Продолжаются процедуры подготовки документа к подписанию», - цитирует пресс-релиз Вилкула.

По словам вице-премьера, присоединение Украины к этому соглашению позволит украинским пассажирам рассчитывать на снижение авиационных тарифов, а авиакомпаниям — на расширение географии полетов.

«Подписание документа и присоединение Украины к свободному авиационному пространству фактически создаст дополнительные возможности открытия рейсов по новым направлениям как для украинских, так и зарубежных авиакомпаний, и предоставит пассажирам возможность сделать выбор», - заявил Вилкул.

Директор департамента авиационных перевозок и аэропортов Государственной авиационной службы Сергей Коршук, слова которого приводит релиз, рассчитывает на полное вступления в силу положений соглашения об открытом небе с ЕС в 2015 году.

«В Европе вопросы, связанные с осуществлением перелетов с одной территории на другую, полностью согласованы. Мы ожидаем, что все ограничения окончательно будут сняты в 2015 году», - сказал Коршук.

«Еще раз повторяю: все принципиальные вопросы полностью согласованы, и сейчас идет лишь процесс редактирования и сверки текста соглашения, технические правки», - добавил чиновник.

По его словам, важную роль в ускорении процесса согласования текста соглашения об открытом небе со странами ЕС сыграл перевод Украины в первую категорию безопасности полетов в результате принятия нового Воздушного кодекса.

Ранее в эксклюзивном интервью УНИАН президент крупнейшего украинского авиаперевозчика - авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) Юрий Мирошников высказал предположение, что соглашение об открытом небе в условиях, когда нет свободы передвижения, может на национальном авиарынке сыграть роль «разрушительного цунами».

Напомним, в июле текущего года Министерство инфраструктуры Украины заявило о плане подписать с Евросоюзом договор об "открытом небе" летом 2014 года, чтобы он мог начать действовать в начале 2015 года.

Переговоры по заключению Соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве начались в декабре 2007 года.

Цель заключения соглашения - постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционном сотрудничеству.