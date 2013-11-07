Китайская Huawei инвестирует 600 млн долл. в исследование сетей 5G

Один из ведущих мировых производителей в сфере IТ китайская Huawei Technologies Co до 2018 года планирует инвестировать 600 млн долл. в исследование сетей 5G, сообщается на официальном сайте компании.

Согласно сообщению, Huawei планирует вводить в коммерческую эксплуатацию первые сети стандарта 5G с 2020 года.

Компания при этом ожидает увеличить максимальную скорость передачи данных до более 10 Гбит/с, что в 100 раз превышает сегодняшние показатели сетей 4G.

Китайская компания начала проводить исследования и инвестировать в сети 5G с 2009 года. На конференции Mobile World Congress в 2012 году Huawei уже демонстрировал прототип передовой станции 5G мощностью до 50 Гбит/с.

Как сообщал ранее УНИАН, общая сумма инвестиций компании в научные исследования в 2012 году составила 29,9 млрд юаней (4,9 млрд долл.). При этом чистая прибыль компании в 2012 году выросла на 33% по сравнению с предыдущим годом и составила 15,4 млрд юаней (2,5 млрд долл.).

Справка УНИАН. Компания Huawei – один из ведущих поставщиков инфокоммуникационных решений в мире. Продукты и решения компаниии используются в более чем в 140 странах мира, в т.ч. и в Украине.

Huawei официально присутствует в Украине с 2000 года. Компания, в частности, является одним из ведущих поставщиков телекоммуникационного оборудования и решений операторского класса для ведущих украинских операторов, кроме того, с 2010 года поставляет в Украину мобильные терминалы.