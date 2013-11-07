Siemens в четвертом квартале сократил чистую прибыль на 13%

Германский электротехнический концерн Siemens в четвертом квартале 2013 финансового года, который закончился 30 сентября, сократил чистую прибыль на 13% до 1,068 млрд евро с 1,191 млрд евро в аналогичном периоде 2012 года, сообщается в финансовом отчете компании.

Выручка компании в июле-сентябре 2013 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3% до 21,168 млрд евро.

При этом компания добилась поставленной на 2012-2013 финансовый год цели и превысила прогнозировавшуюся первоначально чистую прибыль на 200 млн евро.

«Успешным четвертым кварталом мы закрыли сумбурный финансовый год», - процитировала пресс-служба председателя правления концерна Джо Кезера.

«Следующий финансовый год, начавшийся 1 октября, как отмечают наблюдатели, будет сложным для компании. Огромные средства уходят на реализацию программы экономии, которая предполагает, в частности, сокращение около 15 тыс. рабочих мест по всему миру», - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее УНИАН, компания Siemens в сентябре этого года приняла решение уволить в следующем году 15 тысяч сотрудников по всему миру в связи с ухудшением финансовых показателей компании. Массовые сокращения позволят немецкому концерну сэкономить 6 млрд евро.

Справка УНИАН. Siemens AG - германский транснациональный концерн, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры концерна находятся в Берлине и Мюнхене.