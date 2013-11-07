Чистая прибыль Lenovo выросла на 36%

Чистая прибыль китайского производителя компьютеров и мобильных устройств Lenovo во втором квартале 2014 финансового года выросла на 36% — до 220 миллионов долларов США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Digit.ru.

В расчете на одну обыкновенную акцию прибыль Lenovo увеличилась на 35%, до 2,1 доллара. Выручка компании за отчетный квартал выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9,77 миллиарда долларов.

Выручка компании в Китае во втором квартале 2014 фингода выросла на 1% — до 3,8 миллиарда долларов, в остальных странах Азиатско-Тихоокеанского региона рост составил 1% — до 1,5 миллиарда долларов. В странах Европы, Ближнего Востока и Азии выручка компании увеличилась на 26% — до 2,3 миллиарда долларов. Выручка в Северной и Южной Америках выросла на 37% — до 2,2 миллиарда долларов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным Gartner, Lenovo за отчетный период сохранила позицию крупнейшего глобального поставщика персональных компьютеров с долей рынка в 17,5% и объемом поставок в 14,1 миллиона устройств. На долю ноутбуков пришлось около 51% выручки Lenovo за квартал, а на долю десктопов – примерно 28%.

Постепенно в структуре выручки Lenovo растет и доля смарт-устройств – смартфонов, планшетов, smart TV. Еще год назад она оценивалась в 8%, но по итогам второго квартала 2014 фингода она удвоилась и составила 1,5 миллиарда долларов. В Китае продажи смартфонов Lenovo выросли на 64% по сравнению с прошлым годом. Как сообщал Digit.ru, на ежегодной выставке IFA в отчетном квартале Lenovo представила гибридные устройства Yoga 2 Pro и ThinkPad Yoga, смартфон Vibe X, а на прошлой неделе компания представила и планшет Yoga Tablet.