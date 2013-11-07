Львовская железная дорога сохранила погрузку грузов на прошлогоднем уровне
Львовская железная дорога (ЛЖД) за 10 месяцев 2013 года перевезла 18,648 млн тонн грузов, что практически соответствует показателю за аналогичный период 2012 года (18,660 млн тонн), сообщила УНИАН пресс-служба ЛЖД.
В частности, ЛЖД за указанный период перевезла 300,5 тыс. тонн лома черных металлов, более 265 тыс. тонн зерна, более 240 тыс. тонн цемента, 175,5 тыс. тонн флюсов и 170 тыс. тонн нефтепродуктов. Кроме этого, Львовская магистраль перевезла около 29,254 тыс. тонн грузов в контейнерах, задействовав при этом 805 вагонов.
Согласно сообщению, в среднем за сутки ЛЖД нагружала 1019 вагонов. Средний вес грузового поезда составил около 3 тыс. тонн брутто, или 101,5% запланированного показателя.
По данным пресс-службы, в январе-октябре т.г. ЛЖД увеличила перевозку грузов на 1,4% по сравнению с планом.
Как сообщал УНИАН, ЛЖД в январе-сентябре 2013 года сократила чистую прибыль на 40,4% - до 83,5 млн грн против 140,2 млн грн за аналогичный период прошлого года.
Справка УНИАН. Львовская железная дорога обслуживает территорию 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынскую область. На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.