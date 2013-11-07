Украина и Хорватия будут сотрудничать в сфере железнодорожного транспорта

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Хорватии о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта, говорится в тексте подписанного премьер-министром Николаем Азаровым распоряжения.

Детали этого соглашения пока украинским правительством не обнародованы.

Как сообщал УНИАН, в начале текущей недели глава правительства Хорватии Зоран Миланович отложил визит в Киев из-за несогласованности времени проведения двусторонних встреч.

Пресс-служба премьера Хорватии при этом отметила, что визит отложен, а не отменен. Новые сроки визита пока не определены.

Справка УНИАН. По данным Госстата, в январе-августе 2013 года украинский экспорт в Хорватию сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 24% - до 25,7 млн долларов США, а импорт из этой страны упал на 44% - до 22,5 млн долл.