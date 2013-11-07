На железнодорожных путях и переездах в январе-октябре произошло 73 ДТП

На железнодорожных путях и переездах за 10 месяцев текущего года зафиксировано 73 транспортных происшествия, что на 3 случая больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»).

«Все ДТП произошли по вине водителей автотранспортных средств, которые нарушили правила дорожного движения при пересечении железнодорожного пути», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, большинство ДТП произошло на переездах - 65, 8 - на путях вне переездов. В результате ДТП погибли 16 человек и 21 травмированы.

Кроме того, за 10 месяцев 2013 года «Укрзализныця» зафиксировала 222 случая незаконного вмешательства в работу железных дорог страны, что на 52 случая больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» работает над увеличением количества безопасных переездов через железнодорожные пути. За три последних года железнодорожники Украины капитально отремонтировали 115 переездов и оборудовали автоматической светофорной сигнализацией 32 комплекса пересечения путей.