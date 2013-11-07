Philips создал первую 3D-голограмму сердца

Международный концерн Philips совместно с компанией RealView Imaging создал первую технологию 3D голографической визуализации для проведения хирургических операций на сердце, сообщается на официальном сайте компании.

Согласно сообщению, инновационное решение позволяет в режиме реального времени создавать интерактивные трехмерные изображения, полученные при помощи ангиографа и ультразвуковой кардиологической системы Philips.

В отличие от традиционной визуализации органа на экране монитора, данная технология дает возможность кардиохирургу без специальных очков детально рассматривать «парящую» в воздухе объемную голограмму сердца во время проведения малоинвазивной операции.

Кроме того, врачи могут управлять трехмерным объектом и совершать иные манипуляции движением рук, что значительно упрощает работу специалистов.

«Технологии получения трехмерных голографических изображений будут играть важнейшую роль в медицинской визуализации будущего», – цитирует релиз генерального директора RealView Imaging Авиад Кауфман.

В пилотных испытаниях инновационного решения приняли участие 8 пациентов Детского медицинского центра Шнайдер в Петах-Тикве (Израиль). Результаты этого исследования были представлены доктором Элчананом Брукхаймером в рамках 25-ого ежегодного Симпозиума по транскатетерной сердечно-сосудистой терапии в США.

«Особенно полезной во время проведения сложных процедур представляется возможность видеть структуру органа и помечать анатомию мягких тканей сердца на «картинке», получаемой с помощью ультразвука и рентгена», – сообщил кардиолог Брукхаймер.

Справка УНИАН. Концерн Philips, работающий в области электроники, медицинского оборудования и светотехники, был основан в 1891 году. Штаб-квартира компании расположена в Амстердаме, Нидерланды.

Чистая прибыль Philips по итогам первого полугодия 2013 года составила 478 млн евро, что на 68% больше показателя за аналогичный период прошлого года.