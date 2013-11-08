РЖД объявили конкурс на привлечение в 2014 году кредитов на 2,5 млрд долл.

Российский железные дороги объявили открытый конкурс на привлечение в 2014 году кредитов на общую сумму 75 миллиардов рублей (2,5 млрд долл.).

Срок привлечения составляет от двух до пяти лет. Начальная и максимальная годовая ставка определена в размере 8,8% по кредитам со сроком пять лет, 8,5% - со сроком три года, 8,3% - со сроком два года.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с момента размещения извещения о его проведении и до 27 ноября. Обеспечение конкурсной заявки не предусмотрено. Вскрытие заявок назначено на 27 ноября, их рассмотрение - на 4 декабря. Итоги будут подведены 5 декабря. При этом отмечается, что открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до рассмотрения заявок и принятия решения о допуске к участию без объяснения причин.

Представитель РЖД сообщил агентству "Прайм", что конкурс проводится в рамках диверсификации источников заимствований. "Если будет негативная ситуация на мировых рынках (касается размещения евробондов РЖД - ред.) и ВЭБ не изыщет средства на выкуп инфраструктурных облигаций компании, тогда РЖД может воспользоваться такими кредитами", - пояснил собеседник.

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