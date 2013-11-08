Шведские налоговики проведут целевую проверку блогеров на предмет заработков в интернете

Налоговое ведомство Швеции намерено провести целевую проверку блогеров и других людей, зарабатывающих в Интернете, но не заявляющих об этих доходах в своих декларациях, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на "Шведское радио".

Утверждается, что проверке также подвергнутся люди, имеющие аккаунты в социальной сети Instagram.

Еще в 2009 году шведские фискальные органы проверяли экономическую деятельность блогеров. Речь шла преимущественно о том, что те принимали подарки от фирм-спонсоров, но не платили за них налоги.