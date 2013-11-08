В московском метро заработал автомат, который обилечивает за 30 приседаний

В московском метро 8 ноября заработает автомат, с помощью которого можно получить бесплатный билет для проезда в подземке. У любого пассажира метрополитена, сделавшего 30 приседаний, появится такая возможность.

Можно не только сэкономить на стоимости одной поездки, но и улучшить свою физическую форму, пояснили в управлении столичной подземки. Так как стоимость билета на одну поездку в метро составляет 30 рублей (7,5 грн), то и приседаний надо сделать 30 - каждое будет "стоить" один рубль, передает ИТАР-ТАСС.

"Спортивный" автомат установят у входа на станцию "Выставочная", он разместится рядом с обычными автоматами по продаже проездных билетов. Отличить его можно по олимпийской символике. Количество приседаний будет подсчитываться с помощью специального устройства, так что обмануть технику не получится.

Проект продлится в течение месяца, приобрести поездку на метро столь необычным способом можно будет до 4 декабря. Это совместная акция Олимпийского комитета России и Московского метрополитена в рамках проекта "Олимпийские перемены".