Toyota отзывает 33 тысячи авто из-за дефекта двигателя
Toyota Motor Corp отзывает 33 тысячи легковых авто, пикапов и коммерческих автомобилей для замены дефектной запчасти, которая может привести к отказу двигателя, передает Reuters.
Большинство отзываемых машин находится в Японии, сказал представитель Toyota Джон Хэнсон. Порядка 4 тыс. четырехцилиндровых пикапов Tacoma будут отремонтированы в США.
В автомобилях, которые сделаны в этом году, есть клапанные пружины, которые со временем могут потрескаться и порваться. Это может вызвать шумную и грубую работу двигателя и в некоторых случаях его остановку, если машина была в движении.
Среди моделей, подлежащих отзыву в мире, также Land Cruiser Prado и некоторые машины большего размера.
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