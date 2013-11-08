Toyota отзывает 33 тысячи авто из-за дефекта двигателя

Toyota Motor Corp отзывает 33 тысячи легковых авто, пикапов и коммерческих автомобилей для замены дефектной запчасти, которая может привести к отказу двигателя, передает Reuters.

Большинство отзываемых машин находится в Японии, сказал представитель Toyota Джон Хэнсон. Порядка 4 тыс. четырехцилиндровых пикапов Tacoma будут отремонтированы в США.

В автомобилях, которые сделаны в этом году, есть клапанные пружины, которые со временем могут потрескаться и порваться. Это может вызвать шумную и грубую работу двигателя и в некоторых случаях его остановку, если машина была в движении.

Среди моделей, подлежащих отзыву в мире, также Land Cruiser Prado и некоторые машины большего размера.

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