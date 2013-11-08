Microsoft и Facebook будут вознаграждать хакеров

Софтверные гиганты Microsoft и Facebook в рамках программы HackerOne будут вознаграждать талантливых хакеров, если они найдут уязвимости в популярных продуктах различных разработчиков программных продуктов, сообщается на официальном сайте программы.

«Мы выбрали наиболее важное программное обеспечение, которое работает в сети Интернет, и мы хотим, чтобы вы взломали его», - говорится в сообщении.

Программа HackerOne рассчитана на то, что благодаря усилиям хакеров удастся увеличить безопасность часто используемых в мире программных продуктов.

В свою очередь, Microsoft и Facebook обещают за каждое обнаружение изъяна высылать взломщикам денежное вознаграждение. Наиболее крупные суммы будут выдавать за те выявленные уязвимости, которые представляют угрозу для всей Всемирной сети. Награды за них стартуют от 5 тыс. долларов США.

Помимо улучшения безопасности программного обеспечения для работы в интернете, в HackerOne также хотят улучшить саму репутацию хакеров.

«Мы надеемся, что, проведя эту акцию, мы сможем уменьшить негативное понятие слова «хакер» и улучшим отношение к ним по всему миру», - говорится на сайте программы.

Справка УНИАН. Microsoft – одна из крупнейших ИТ-компаний по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники. Штаб-квартира компании находится в городе Редмонд штат Вашигтон США. Штат сотрудников корпорации составляет порядка 90 тысяч человек.

Facebook является самой крупной социальной сетью в мире. Была основана в 2004 году на тот момент студентом Марком Цукербергом.

Компании Microsoft и Facebook хоть и конкурируют во многих областях, в плане безопасности они тесно сотрудничают.