Польша возобновила выборочный контроль на границах Шенгена до 23 ноября

Варшава. Польская пограничная служба с сегодняшнего дня возобновила выборочный контроль на границе с входящими Шенгенскую зону государствами до 23 ноября в связи с проведением в Польше Климатической конференции ООН.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польской пограничной службы.

"Контроль будет возобновлен на участках государственной границы с Чехией, Германией, Литвой, Словакией, на морском участке государственной границы, а также в пунктах пропуска в аэропортах", - отметили пограничники.

Они назвали причиной возобновления контроля необходимость обеспечить общественный порядок во время проведения Климатической конференции ООН, которая пройдет в Варшаве с 11 по 22 ноября.

"Внедренное постановление означает не только возможность контроля лиц, которые пересекают границу, а также противодействие въезда в Польшу людей, который могут нарушить общественный порядок или другим образом создавать угрозу для безопасности", - отметили в пресс-службе.

Пограничники заявили, что на практике возобновление пограничного контроля не усложнит пересечение границ Польши, напомнив, что польские власти уже возобновляли его во время проведения финала Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Пресс-секретарь польских пограничников Агнешка Голиас сказала УНИАН, что контроль, как и на Евро-2012 будет проводиться выборочно.

"Мы не будем проверять всех подряд, а только проводить выборочные проверки на всех участках границы", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, Польша перестала контролировать пересечение своей границы cо странами, входящими в Шенгенскую зону, после присоединения к ней в конце 2007 года.

В прошлом году внешнюю границу Польского государства, которая де-факто является границей 26 стран Шенгенской зоны, с учетом аэропортов пересекли 37,5 млн человек.

Крупнейшая доля в пассажиропотоке на внешней границе на наземных пунктах приходится на Украину: в прошлом году польско-украинскую границу пересекли более 15 млн человек.