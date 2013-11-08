Поезда «Интерсити+» уже перевезли около 2,5 млн пассажиров

«Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) за время эксплуатации скоростных поездов «Интерсити+», а именно за 1 год и 5 месяцев, перевезла около 2,5 млн пассажиров, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«Услугами электропоездов категории «Интерсити+» со времени внедрения скоростного движения в Украине воспользовались около 2,5 млн пассажиров. Из них 16% приобрели билеты через интернет», - сказано в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, самыми популярными остаются скоростные поезда, курсирующие между Киевом и Харьковом, ими воспользовалось около 966 тыс. пассажиров. Билеты на поезд сообщением Киев-Донецк приобрели более 573 тыс. пассажиров, на поезд сообщением Киев-Запорожье (через Днепропетровск) — около 456 млн пассажиров, а Киев-Львов — более 234 тыс. пассажиров.

Скоростные поезда «Интерсити+» сообщением Днепропетровск-Симферополь, Симферополь-Харьков и Симферополь-Донецк пользуются большим спросом, особенно в летние время, отмечают в ведомстве. На эти маршруты уже реализовано более 238 тыс. билетов.

По информации пресс-службы, каждый седьмой пассажир приобрел билет на поезд «Интерсити+» через интернет. В частности, на скоростные поезда, курсирующие между Львовом и Киевом, через интернет реализовано 20% билетов, между Запорожьем и Киевом (через Днепропетровск) - 19%, между Донецком и Киевом - 16%, между Харьковом и Киевом - 13%.

Как сообщал УНИАН, скоростные поезда категории «Интерсити+» начали курсировать в Украине с 27 мая 2012 года, связав Киев с Харьковом и Львовом. В начале июня того же года был запущен скоростной поезд сообщением Киев-Донецк. Маршрут Киев -Днепропетровск ввели в график движения 11 ноября 2012 года, а с 26 мая 2013 года его продлили до Запорожья. Тогда же, по новому графику движения на 2013-2014 годы, скоростные поезда из Днепропетровска, Харькова и Донецка отправились в Симферополь.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.

На сегодня УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.