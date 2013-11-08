«Укрзализныця» добавила два вагона в поезда из Львова до Киева и Симферополя

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с повышенным спросом среди пассажиров включила один дополнительный вагон в состав поезда № 86/85 сообщением Львов-Симферополь, а также один вагон в состав поезда № 92/91 сообщением Львов- Киев, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, поезд № 86/85 сообщением Львов-Симферополь-Львов будет отправляться из Львова с 9 по 30 ноября текущего года, а из Симферополя с 10 ноября по 1 декабря. В состав поезда сообщением Львов-Симферополь будет входить 19 вагонов.

Вышеуказанный поезд отправляется из Львова в 9:38 и прибывает на следующий день в Симферополь в 9:55. В обратном направлении поезд отправляется в 12:55 и прибывает на следующий день на станцию назначения в 13:56.

Кроме этого, «Укрзализныця» дополнительно включила один вагон в состав поезда № 92/91 сообщением Львов- Киев (отправлением из Львова - 9 ноября, из Киева - 10 ноября).

В пресс-службе отметили, что «Укрзализныця» осуществляет ежедневный мониторинг пассажиропотока и пассажирского спроса на билеты и включает дополнительные вагоны в наиболее востребованные поезда.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" 5 ноября этого года включила 4 дополнительных вагона в поезда, курсирующие в западном и крымском направлении. В частности, один вагон был добавлен в состав поезда № 98/97 сообщением Ковель-Киев, один вагон в состав поезда № 92/91сообщением Львов-Киев, один вагон в состав поезда 86/85 сообщением Львов-Симферополь и один вагон в состав поезда № 608/607 сообщением Черновцы-Львов.