Москва возглавляет десятку самых сложных для водителей мегаполисов

Российская столица в рейтинге голландской компании TomTom, которая поставляет на мировой рынок приборы GPS-навигации, возглавляет десятку самых сложных для водителей мегаполисов из 169 городов мира, сообщает NEWSru со ссылкой на РСН.

В первую тройку также попали Стамбул и Рио-де-Жанейро. Компанию лидерам составили Варшава, Палермо, Марсель, Сан-Паулу, Рим, Париж и Стокгольм.

Исследование TomTom было проведено на основе данных, полученных от клиентов компании. Система в течение нескольких месяцев отслеживала перемещения водителей в городах, проводился анализ самых загруженных дорог, после чего данные были сопоставлены. В результате аналитики сумели подсчитать время, которое местные жители проводят в пробках.

По оценкам экспертов, в час пик московские водители тратят в два раза больше времени на дорогу, чем в обычное время.

В Стамбуле, занимающем второе место в списке кошмарных городов для вождения, владельцы машин стоят в пробках на 57 процентов дольше, чем в обычные дни, а в Рио-де-Жанейро, принимающем в следующем году чемпионат мира по футболу, водители стоят на 50 процентов дольше в пробках.

Нынешней весной аналитики голландской компании TomTom также называли Москву городом с самыми длинными и проблемными пробками. В рейтинге тогда участвовал 161 город на пяти континентах. Москва в рейтинге заняла первое место - по сравнению с 2011 годом время поездок вне часов пик увеличилось на 66%, на втором месте - Стамбул с показателем 55%, на третьем - Варшава с 42%. Далее - Марсель, Палермо и Лос-Анджелес.

Самым загруженным городом в 2011 году, согласно исследованиям TomTom, стала Варшава. В 2010 году худшая дорожная обстановка была в Брюсселе.