Lenovo увеличит рынки сбыта смартфонов в три раза

Корпорация Lenovo Group, крупнейший производитель ПК, утроит количество стран, где будут продаваться ее смартфоны, делая основной упор на развивающиеся рынки, где продукция Apple кажется потребителям слишком дорогой, пишут Вести.ru.

В своем интервью для Bloomberg генеральный директор Lenovo Янг Юанкинг отметил, что компания предлагает доступные продукты для развивающихся рынков, и в странах, где iPhone не является лидером продаж, Lenovo может оказаться более конкурентоспособной.

В течение нескольких следующих кварталов Lenovo начнет реализовывать свои мобильные устройства как минимум в 20 новых странах Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.

Такое решение руководства корпорации связано с небывалым успехом в Индонезии, где Lenovo за 12 месяцев заняла 13% рынка смартфонов и получила больше прибыли, чем на домашнем рынке в Китае.

По итогам II финансового квартала, который завершился для Lenovo 30 сентября 2013 г., корпорация, повысив свою долю на мировом рынке смартфонов и ПК, получила чистую прибыль в размере $220 млн против $162 млн годом ранее.

Квартальные отгрузки мобильных телефонов поднялись в годовом исчислении на 78%, составив 12,3 млн штук. В сегменте планшетов поставки Lenovo подскочили по сравнению с 2012 г. сразу на 420%, достигнув 2,3 млн единиц. Это соответствует 4,8% глобального рынка.

В прошлом квартале рост выручки Lenovo за год в Китае составил 1% до $3,8 млрд, в остальных странах Азиатско-Тихоокеанского региона - 1% до $1,5 млрд, в странах Европы, Ближнего Востока и Азии - 26% до $2,3 млрд, в Северной и Южной Америках - 37% до $2,2 млрд.