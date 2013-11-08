Одесская железная дорога отремонтировала 14 переездов из 15 запланированных

Одесская железная дорога (ОЖД) в рамках «Отраслевой программы обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах на 2011-2015 годы» капитально отремонтировала 14 железнодорожных переездов из 15 запланированных на 2013 год, сообщила УНИАН пресс-служба ОЖД.

Кроме того, на 26 переездах заменены переездные настилы старого типа на настилы из сборного железобетона.

Пресс-служба отмечает, что ОЖД вкладывает значительные средства в ремонт и модернизацию переездов для создания безопасных и комфортных условий водителям автотранспортных средств при пересечении железнодорожных переездов.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в текущем году провела капитальный ремонт 85 железнодорожных переездов с целью обеспечения безопасности движения на железных дорогах Украины.

Справка УНИАН. На балансе ОЖД эксплуатируется 738 переездов, из них 391 пересекают автобусные маршруты. 195 переездов обслуживаются дежурным работниками, 56 таких переездов оборудованы шлагбаумами для перекрытия автодорог на всю ширину проезжей части. Из 543 переездов без дежурного - 433 оборудованы устройствами переездной сигнализации.