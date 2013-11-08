В крупнейших портах Украины ежедневно сканируют около 1000 транспортных средств и контейнеров

Использование системы стопроцентного сканирования транспортных средств и контейнеров, введенной на таможенных пунктах крупнейших портов страны – Одесского и Ильичевского – с 5 августа текущего года, позволяет ежедневно вести досмотр в среднем 1000 транспортных средств и контейнеров, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«В мировой практике использование мобильных сканирующих систем существенно ускоряет процесс таможенного досмотра по сравнению с непосредственным осмотром транспортных средств и эффективно противодействует контрабанде и нарушениям таможенных правил. Среднее время, необходимое для сканирования всех типов транспортных средств и контейнеров, составляет от двух до пяти минут, в зависимости от сложности груза и наличия или отсутствия скрытых от таможенного досмотра товаров», - сообщили в Министерстве.

В Миндоходов также обратили внимание, что само по себе сканирование является бесплатным. Кроме того, не требуется разгрузка и погрузка грузов, которая обходится грузовладельцам в среднем от 1500 до 15000 грн. «Это существенно сокращает накладные расходы перевозчиков, а в случае отсутствие претензий к грузу – еще и время на прохождение таможенных процедур», - подчеркнули в Министерстве.

Вместе с тем, сканирование позволяет выявлять случаи умышленного или неумышленного сокращение таможенных платежей. В частности, по информации Миндоходов, только в октябре в результате использования процедуры сканирования грузов, сотрудники таможенных органов откорректировали таможенную стоимость товаров и доначислили порядка 20 млн грн.

«Сканирующее оборудование используется с 2008 года для осмотра всех типов транспортных средств и контейнеров. Принцип работы такого оборудования – сканирование с использованием высокоэнергетического фотонного излучения, которое генерируется ускорителем электронов», - разъяснили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, в конце октября Кабинет министров утвердил пятилетнюю стратегию развития Министерства доходов и сборов Украины, содержащую восемь направлений деятельности министерства с указанием конкретных целей и сроков их достижения. В частности, в ближайшие пять лет работа Миндоходов будет направлена на усовершенствование налоговых и таможенных сервисов, развитие партнерских отношений с гражданами и бизнесом, активизацию международной торговли за счет оптимизации таможенного регулирования, борьбу с коррупцией и теневым сектором экономики, а также на внедрение современных IT-решений.