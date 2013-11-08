«Укрзализныця» при перевозке зерна использует рекордное количество зерновозов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укразлизныця») в первой декаде ноября 2013 года при перевозке зерна использует рекордное количество зерновозов - более 1,5 тыс. ежесуточно, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

В частности, 5 ноября железные дороги Украины нагрузили 1758 зерновозов (114,27 тыс. тонн), 6 ноября - 1506 зерновозов (97,89 тыс. тонн), 7 ноября - 1534 зерновозов (99,71 тыс. тонн), что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда ежесуточно железные дороги страны нагружали около 1200 зерновозов (78 тыс. тонн).

«Укрзализныця» еще в октябре т.г. побила рекорд ноября 2012 года по перевозке зерновых, когда мы отправили 1185 зерновозов. Теперь мы ежесуточно отгружаем по 1500 и более вагонов с зерном и зерновыми грузами», - цитирует пресс-служба первого заместителя начальника Главного управления перевозок «Укрзализныци» Евгения Кучеренко.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в октябре 2013 года увеличила общий объем перевозок зерновых по сравнению с аналогичным месяцем 2012 года на 58% - до 3 млн тонн.

Согласно прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерна из Украины в 2013-2014 МГ будет на уровне 28 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.

Один вагон-зерновоз перевозит 65-66 тонн зерна и зерновых грузов. В октябре 2013 года общий рабочий парк зерновозов составил 10 723 вагона, что на 2 200 вагонов больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.