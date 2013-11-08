Microsoft получил 2 млрд долл. лицензионного вознаграждения с Android-устройств

Разработчик программного обеспечения корпорация Microsoft за 2013 финансовый год получил 2 млрд долл. в качестве лицензионного вознаграждения от производителей Android-устройств, сообщает Business Insider со ссылкой на аналитика компании Nomura Рика Шерланда.

Согласно сообщению, прибыльность в данном направлении бизнеса составляет около 95%.

По мнению Шерланда, Microsoft использует полученные от лицензирования средства на то, чтобы скрыть серьезные потери компании от таких продуктов, как Xbox, Windows Phone и Skype. Если бы не роялти от производителей Android-устройств, подразделение Microsoft, занимающееся развлекательными продуктами и мобильными девайсами, за год потеряло бы примерно 2,5 млрд долл. Из этой суммы убыток в размере 2 млрд долл. приходился бы на бизнес Xbox.

В связи с этим, аналитик полагает, что компании необходимо отделить направление Xbox от основного бизнеса, как непрофильное.

Справка УНИАН. Microsoft – одна из крупнейших ИТ-компаний по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники. Штаб-квартира компании находится в городе Редмонд штат Вашигтон США. Штат сотрудников корпорации составляет порядка 90 тысяч человек.

Microsoft в 2013 финансовом году, который завершился 30 июня, получила доход 77,849 млрд долл., что на 6% превышает доход прошлого года.