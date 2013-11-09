Греки задержали судно с оружием, шедшее из Украины

Греческая береговая охрана задержала судно под флагом Сьерра-Леоне с грузом оружия и боеприпасов, который, предположительно, везли из Украины, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

На судне, остановленном возле острова Сими в Эгейском море, не было соответствующих документов по форме ООН на доставку груза в зоны конфликтов, а груз был большим по размеру, чем заявлено в погрузочных ведомостях. В сопровождении кораблей и патрульных катеров судно было препровождено на остров Родос, где его взяли под охрану. Задержаны восемь человек команды, состоявшей из трех граждан Турции и пяти индийцев.

По словам представителя Береговой охраны Греции, данные со спутника показали, что судно вышло из одного из украинских портов, название которого не приводится. "Погрузочные документы судна показывают, что оно направлялось в Ливию, однако его маршрут показывает, что пунктом назначения могла бы быть и другая страна", - сказал этот представитель.

Официальная информация о содержании арестованного груза не распространялась. Однако, как отмечает сайт газеты «Имирисиа», на судне «Nourm» найден 59 контейнеров, в 56 из которых находились 20 тыс. автоматов Калашникова. "Пока точно не известен порт назначения судна, - пишет издание. - Его капитан утверждал, что оно направлялось в турецкий порт Искендерун, однако, маршрут, которые зафиксировали электронные системы судна, показывал, что судно шло в ливийский город Триполи".