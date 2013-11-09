Chrysler отзывает по всему миру 1,2 млн пикапов и грузовиков

Американская компания Chrysler объявила в пятницу об отзыве 1,2 млн пикапов и грузовиков марки Dodge Ram. Причина такого решения - проверка и возможный ремонт механизмов в системе рулевого управления в этих автомобилях, сообщает ИТАР-ТАСС.

К отзыву запланированы пикапы и грузовики серий "Рэм-1500" 2008 года выпуска, "Рэм-2500" и "Рэм-3500" (2003-2012 годов выпуска), "Рэм-4500" и "Рэм-5500" (2008-2012 годов выпуска).

В США будут отозваны 968 тыс. автомобилей, 157 тыс. - в Канаде, 37,1 тыс. - в Мексике и 18 тыс. - в других странах мира.