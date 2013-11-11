Apple разрабатывает iPhone с большим экраном, изогнутым корпусом и улучшенным сенсором

Apple разрабатывает две модели iPhone с большими экранами, изогнутым корпусом и улучшенным сенсором прикосновений, передает РИА "Новости".

Смартфоны оснастят дисплеями с диагоналями 4,7 и 5,5 дюйма, что сделает их самыми большими в линейке техники Apple. По информации источникав компании, экраны на новых моделях будут изгибаться ближе к краям.

Как пишет Bloomberg, также смартфоны будут иметь улучшенные сенсоры, которые смогут различать степень нажатия на экраны.

На данный момент смартфоны находятся в разработке, и их конструкция может претерпеть значительные изменения, но если в Apple будет принято решение об их производстве, то появятся они не раньше третьего квартала следующего года.

Официальный представитель компании Apple Натали Керрис, к которой обратилось издание, отказалась комментировать эту информацию.

В следующем поколении смартфонов Apple может увеличиться количество компонентов из сапфирового стекла, завод по производству которого компания открывает в Аризоне (США).

Первые модели изогнутых смартфонов с гибкими дисплеями уже представили на рынке компании Samsung и LG. Samsung объявила, что будет активно работать над аналогичными устройствами и представит несколько моделей гибких и складывающихся смартфонов до 2015 года. После конференции Samsung Analyst Day, состоявшейся на прошлой неделе, компания даже показала избранным инвесторам прототипы устройств.

Компания Apple представила две модели iPhone на презентации в начале сентября этого года. Модель iPhone 5S стала первым телефоном, оснащенным процессором с 64-битной архитектурой и сканером отпечатка пальца.

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