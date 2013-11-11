Новый планшет iPad Air взорвался в австралийском магазине

Новый планшет Apple iPad Air взорвался в австралийском магазине мобильных телефонов Vodafone, сообщает газета Daily Mail.

Согласно сообщению, работникам магазина пришлось вызвать бригаду пожарных для борьбы со значительным задымлением помещения, а всех покупателей эвакуировать.

Представители компании Apple, прибывшие на место инцидента, выясняют причины взрыва. Никто из посетителей магазина не пострадал.

Это первый известный взрыв планшета Apple, но прежде было зарегистрировано несколько случаев возгорания смартфонов iPhone.

Как сообщал ранее УНИАН, гигант IT индустрии корпорация Apple 22 октября представила последнее поколение планшетных устройств iPad Air, которые стали тоньше и легче благодаря новому 9,7-дюймовому дисплею Retina. Вес Air составил около 450 г, это на 28% меньше, чем предыдущая модель, его толщина составляет 7,5 мм, что на 20% меньше, чем у предыдущего iPad.