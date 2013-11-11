«Укртелеком» планирует выпустить облигации на 60 млн грн

Крупнейший украинский оператор проводной связи «Укртелеком» планирует выпустить три серии процентных облигаций на общую сумму 59,868 млн грн, говорится в сообщении компании, размещенном в Агентстве по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины.

Согласно сообщению, «Укртелеком» выпустит облигации трех серий: 2 999 979 облигаций номинальной стоимостью 5 грн за ценную бумагу на сумму 14,999 млн грн; 4 289 917 облигаций номинальной стоимостью 10 грн за штуку - на сумму 42,899 млн грн и 19 687 облигаций стоимостью 100 грн - на сумму 1,969 млн грн. Форма выпуска облигаций - бездокументарная.

Сроки обращения, доходность и другие детали займа эмитентом пока не разглашаются.

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, который насчитывает более 9,4 млн абонентов. Кроме того, компания также является лидером рынка интернета (более 1,4 млн абонентов).

Основным акционером компании является СКМ - 92,79%.

Одновременно «Укртелеком» также является оператором связи третьего поколения, предоставляя эти услуги через компанию "ТриМоб".

По итогам прошлого года «Укртелеком» занимал третью позицию на рынке телекоммуникаций Украины с доходом более 8,2 млрд грн.