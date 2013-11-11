Аварийность на водном транспорте снизилась на 35%

Количество аварийных событий на морском и речном транспорте в январе-октябре 2013 года снизилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 30 с 46 происшествий, при этом в 13 происшествиях погибли 16 человек, 2 пропали без вести и 2 травмированы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры со ссылкой на председателя Укрморречинспекции Григория Соболевского.

«Как показывает практика, большая часть аварий возникает из-за грубых нарушений правил безопасности судоходства, несоблюдения эксплуатантами плавсредств правил безопасности, а почти половина аварий - это аварии с незарегистрированными маломерными судами», - цитирует пресс-служба Соболевского.

По его словам, на водном транспорте необходимо обеспечивать экипаж и пассажиров спасательными средствами, а также недопустимо превышение норм пассажировместимости и грузоподъемности, что приводит к потере устойчивости судна.

Соболевский также напомнил, что согласно административному законодательству Украины, инспекторы Укрморречинспекции обнаруживают суда с нарушениями, составляют админпротоколы на судоводителей за управление речными или маломерными судами, которые не зарегистрированы в установленном порядке.

Как сообщал УНИАН, в Украине количество происшествий на транспорте общего пользования за январь-сентябрь текущего года уменьшилось на 26% - до 1,819 тыс. случаев против 2,468 тыс. случаев за аналогичный период прошлого года.

Количество происшествий на авиационном транспорте уменьшилось на 14,7% - до 87 случаев, на водном транспорте - на 19%, до 17 случаев, на железнодорожном - на 3,5%, до 470 случаев, на автомобильном - на 35,3%, до 938 случаев.

Количество аварийных событий на водном транспорте в 2012 году снизилось почти на 50% по сравнению с 2011 годом - с 99 до 50 происшествий.

Справка УНИАН. Укрморречинспекция создана в апреле 2011 года путем реорганизации образованной в декабре 2010 года Госслужбы морского и речного транспорта.