Штрафы за нарушения на водном транспорте увеличат

Укрморречинспекция собирается увеличить штрафы за правонарушения на водном транспорте, совершенные судоводителями и судовладельцами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, об этом заявил председатель Укрморречинспекции Григорий Соболевский.

«Даже несмотря на то, что аварийность снизилась на 35%, последствия некоторых событий очень тяжелые - гибель людей. И для исправления этой ситуации Укрморречинспекция при поддержке Мининфраструктуры инициирует усиление ответственности за правонарушения на водном транспорте», - цитирует пресс-служба Соболевского.

По его словам, правительство уже одобрило проект Закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно увеличения размеров взысканий за нарушение законодательства по безопасности на морском и речном транспорте». Изменения должны вступить в силу после одобрения законопроекта Верховной Радой Украины.

Как сообщил Соболевский, одним из важных направлением деятельности Укрморречинспекции являются меры по усилению государственного надзора и контроля за безопасностью на морском и речном транспорте и совершенствования существующей системы.

Он также отметил, что все аварийные события, которые уже произошли, расследуются и тщательно анализируются с целью профилактики и предупреждения подобных случаев в будущем.

« Уверен, что профилактические меры Укрморречинспекции по предупреждению катастроф, аварий, других аварийных событий и в дальнейшем будут поддерживать положительную динамику снижения аварийности на морском и речном транспорте и приведут к уменьшению тяжести последствий таких событий», - подчеркнул Соболевский

Как сообщал УНИАН, количество аварийных событий на морском и речном транспорте в январе-октябре 2013 года снизилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 30 с 46 происшествий, при этом в 13 происшествиях погибли 16 человек, 2 пропали без вести и 2 травмированы.

Справка УНИАН. Укрморречинспекция создана в апреле 2011 года путем реорганизации образованной в декабре 2010 года Госслужбы морского и речного транспорта.