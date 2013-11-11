Миндоходов рекомендует перевозчикам заранее изучить изменение правил ввоза грузов в РФ

Министерство доходов и сборов Украины напомнило перевозчикам о необходимости подготовить документацию и учесть изменение правил транзита российской стороной при прохождении украинско-российской границы на таможенных постах в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на решение Федеральной таможенной службы Российской Федерации.

«С 00.00 (по российскому времени) 12 ноября в таможенных органах, подчиненных Центральному таможенному управлению ФТС, начнется реализация мероприятий, направленных на обеспечение таможенного транзита товаров, ввозимых на территорию Таможенного союза, - говорится в сообщении Миндоходов. – В частности, будет упразднено действие книжек международных договорных перевозов (МДП). Вместо них будут использоваться другие виды обеспечения таможенного транзита».

В сообщении также указывается, что с 19 ноября соответствующие меры будут применены в Псковской, Себежанской и Кингисеппской таможнях Юго-Западного таможенного управления ФТС. «А с 1 декабря текущего года – на всей территории России», - обратили внимание в Миндоходов Украины.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Министерство доходов и сборов Украины обратилось в Федеральную таможенную службу Российской Федерации с просьбой предоставить разъяснения относительно применения дополнительных мер гарантирования доставки при перемещении грузов через границу. Как отмечалось, проблемы начались с 28 октября, когда таможенные органы, подчиненные Южному таможенному управлению Федеральной таможенной службы Российской Федерации, начали применять дополнительные меры гарантирования доставки при перемещении грузов с применением книжки международных дорожных перевозок (МДП) в таможенных органах.

В Миндоходов попросили разъяснить, являются ли такие действия «исключительной мерой по отношению к украинским перевозчикам и насколько они соответствуют обязательствам в рамках таможенной Конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП, членами которой являются оба государства».

Российская сторона пообещала уладить все возникшие трудности не позднее 4 ноября. Тогда же, 4 ноября, мониторинговый центр Министерства доходов и сборов Украины, осуществляющий наблюдение, в том числе за работой таможенных пунктов пропуска, отметил стабилизацию ситуации на российско-украинской границе.