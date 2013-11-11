Таиланд хочет использовать украинскую авиатехнику для охраны границ

Таиланд высказал заинтересованность в использовании украинской легкой авиационной техники в интересах сил быстрого реагирования Королевской тайской полиции и для охраны границ.

Об этом шла речь во время переговоров руководителей ГП «Одесский авиационный завод» (ОАЗ) и опытно-конструкторского бюро авиации общего назначения, входящих в состав госконцерна «Укроборонпром», с представителями Королевской тайской полиции в рамках Международной выставки «Defense & Security 2013», сообщили УНИАН в пресс-службе концерна.

«Тайская сторона отметила, что рассматривает возможность усиления действий по охране государственных границ, а также соблюдения правопорядка внутри страны с помощью средств воздушного наблюдения. Таиланд заинтересовался самолетом «Дельфин» производства ОАЗ и мотодельтапланов специального назначения Т-32 и Т-2М, которые разработаны и изготовлены опытно-конструкторским бюро авиации общего назначения», - говорится в сообщении.

Стороны договорились, что в ближайшее время представители украинского концерна предоставят представителям тайской стороны технико-экономическое обоснование произведенной в Украине авиационной продукции для дальнейшего оформления договорных отношений.

Как сообщал УНИАН, руководители украинских авиастроительных предприятий, входящих в состав государственного концерна «Укроборонпром», в рамках международной выставки «Defense & Security 2013» обсудили с тайской авиационной индустриальной компанией возможность совместного производства беспилотного летательного аппарата.

Справка УНИАН. ГК "Укрспецэкспорт" является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества). Компания объединяет ряд дочерних предприятий - производителей спецтехники. Главу компании назначает Президент Украины по согласованию с правительством и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а в ее оперативном управлении наибольший вес имеет СНБО.

Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.