Украинские аэропорты за 10 месяцев увеличили пассажиропоток на 6%

Украинские аэропорты в январе-октябре 2013 года увеличили пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9% - до 12,945 млн человек, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

В частности, в международном сообщении аэропорты обслужили 10,89 млн человек, а во внутреннем сообщении - 2,055 млн человек.

При этом в октябре текущего года пассажиропоток в украинских аэропортах вырос на 13% - до 1,332 млн человек.

По данным Мининфраструктуры, за десять месяцев 2013 года крупнейший аэропорт страны - «Борисполь» на фоне ухода в начале года с рынка авиакомпании «Аэросвит» сократил пассажиропоток на 9,4% - до 6,681 млн человек. При этом в октябре аэропорт увеличил пассажиропоток на 1,4% - до 710,5 тыс. человек.

Аэропорт «Киев» (Жуляны) в январе-октябре увеличил объем обслуживания пассажиров в 2,3 раза - до 1,579 млн человек, а в октябре пассажиропоток вырос на 89,2% - до 167,4 тыс.человек.

Аэропорт «Симферополь» в январе-октябре увеличил пассажиропоток на 7,4% - до 1,098 млн человек, аэропорт «Донецк» за аналогичный период увеличил пассажиропоток на 8,8% - до 932 тыс. человек, аэропорт «Одесса» увеличил пассажиропоток на 18,3% - до 921,3 тыс. человек.

Аэропорт «Львов» в январе-октябре увеличил пассажиропоток на 23,9% до 609,4 тыс.человек, аэропорт «Харьков» - на 20,8% до 514,4 тыс.человек, аэропорт «Днепропетровск» - на 1,9% до 379,5 тыс. человек.

При этом в прошлом месяце украинские авиакомпании по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, по данным Мининфраструктуры, увеличили объем перевозки пассажиров на 1,4% - до 694,5 тыс. человек, из которых в международном сообщении были перевезены 586,8 тыс. человек.

Общий объем перевозок пассажиров национальными авиакомпаниями за десять месяцев 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2,3% -до 6,945 млн человек, из которых 5,925 млн человек были перевезены на международных маршрутах, а 1,020 млн человек — на внутренних.

Лидером на рынке пассажирских перевозок в январе-октябре 2013 года с большим отрывом стали «Международные авиалинии Украины» (МАУ) — 3,678 млн пассажиров. За ними следуют авиакомпании: «ЮТэйр–Украина» - 824,1 тыс. пассажиров, WINDROSE - 732,3 тыс., «WizzAir Украина» – 711,7 тыс., «Эйр Оникс» - 292,3 тыс. пассажиров.

При этом объем перевозок грузов украинскими авиакомпаниями за десять месяцев 2013 года составил 80 тыс. тонн, а в октябре - 7,6 тыс. тонн. Мининфраструктуры не дает сравнительных данных по перевозкам грузов.

“Украэрорух” за 10 месяцев, отмечается в сообщении пресс-службы министерства, увеличил показатель обслуживания на воздушных судах по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7% - до 457 тысяч.

Как сообщал УНИАН, пассажиропоток через украинские аэропорты в январе-сентябре 2013 года вырос на 5% и составил 11,6 млн человек.

По данным Госсстата, в 2012 году украинские авиакомпании увеличили объем перевозок пассажиров к предыдущему году на 8,0% до 8,1 млн человек.