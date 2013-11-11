Железные дороги Украины в октябре увеличили грузоперевозки на 5%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в октябре увеличила объем грузоперевозок по сравнению с предыдущим месяцем на 4,9% - до 40,150 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс - службе «Укрзализныци».

По сравнению с октябрем 2012 года объем грузоперевозок железными дорогами страны в прошлом месяце вырос на 0,4%.

Как сообщает пресс-служба, экспортные перевозки в октябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 7,5% - до 13,315 млн тонн. Объем перевозок грузов во внутреннем сообщении в прошлом месяце сократился на 0,8% - до 20,8 млн тонн с 21 млн тонн в октябре 2012 года.

Железнодорожный транспорт страны в октябре увеличил объем перевозок импортных грузов к аналогичному месяцу 2012 года на 2,2% до 3,112 млн тонн. Объем перевозок транзитных грузов железнодорожным транспортом в октябре сократился по сравнению с октябрем 2012 года на 17,7% до 2,883 млн тонн.

Вместе с тем, по сравнению с предыдущим месяцем грузоперевозки в октябре во внутреннем сообщении выросли на 0,5 млн тонн, в транспортировке импортных грузов - на 0,1 млн тонн, экспортных - на 1,1 млн тонн, транзитных - на 0,2 млн тонн.

Пресс- служба «Укрзализныци» сообщает, что октябрьское увеличение грузоперевозок произошло благодаря росту объемов по следующим грузам: каменному углю, железной и марганцевой руде, сере, черным металлам, лесу, автомобилям, зерну, строительным материалам и соли.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, предприятия железнодорожного транспорта Украины в январе-сентябре 2013 года сократили перевозку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,4% – до 324 млн тонн.

При этом отправка грузов увеличилась на Юго-Западной железной дороге на 0,5%, на Приднепровской железной дороге – на 6,7%, на Львовской – снизилась на 1,3%, на Одесской - на 1,2%, на Донецкой - на 5,1%, на Южной - на 8,4%.

Отправка лесных грузов за указанный период увеличилась на 8%, лома черных металлов - на 4,5%, железной и марганцевой руды - на 3,3%, черных металлов - на 2,7%, цемента - на 0,1%.

Отправка строительных материалов снизилась на 2,2%, кокса - на 4,3%, каменного угля - на 3,2%, химических и минеральных удобрений - на 13,7%, нефти и нефтепродуктов - на 6,5%, зерна и продуктов помола - на 18,4%.