В Украине продолжает расти рынок стартапов в сфере ИТ

Украинский рынок стартапов в сфере информационных технологий в 2013 году продолжает расти благодаря высокому уровню квалификации отечественных специалистов и сравнительно низкой стоимости услуг, которые они предоставляют.

Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации (Госинформнауки) со ссылкой на главу агентства Владимира Семиноженко.

В частности, в Госинформнауки отметили, что сейчас украинские стартапы в области ИТ имеют достаточно неплохие шансы быстро найти инвестора. Таким образом, киевским компаниям с начала 2013 года удалось привлечь инвестиций на общую сумму 45 млн долл.

«В вопросе информационного развития по сравнению с другими украинскими городами ведущие позиции занимает Киев. Так, сейчас в столице работает до 70% всех украинских стартапов», - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в сообщении приводятся данные Государственной службы статистики Украины, согласно которым, объем прямых иностранных инвестиций в украинскую сферу информационно-коммуникационных технологий за первую половину 2013 года увеличился на 2,7% - до 2,047 млрд долл.

Как сообщал ранее УНИАН, согласно отчету «Измерения информационного общества» Международного союза электросвязи (МСЭ) ООН, Украина занимает 68 место в мире по развитию информационно-коммуникационных технологий. В целом рейтинг охватывает 157 стран.

Лидирует уже третий год подряд Корея, на 2-м месте Швеция, Исландия на 3-м. США находится на 17-м месте индекса ИКТ, Польша - на 37-м месте. Россия в рейтинге на 40-м месте.