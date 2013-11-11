«Укрзализныця» до 15 ноября подготовит поезда “Интерсити+” к зиме

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» планирует до 15 ноября совместно с представителями южнокорейской компании Hyundai завершить подготовку скоростных электропоездов “Интерсити+” к зимней эксплуатации, сообщила пресс-службе «Укрзализныци».

Как говорится в сообщении, при проведении этих работ был учтен опыт и проанализированы причины неисправностей электропоездов Hyundai Rotem в предыдущий зимний период.

«Корейские специалисты совместно с украинскими производителями завершают работы по модернизации скоростных поездов, что позволит в будущем ограничить влияние природных факторов на эксплуатацию нового подвижного состава. В частности, на всех скоростных поездах установлен новый тип токоприемников», - говорится в пресс-релизе.

По словам гендиректора “Укрзализныци” Сергея Болоболина, которого цитирует пресс-служба ведомства, это новое оборудование позволит «стабилизировать процесс токосъема в условиях скоростного режима, что позволит улучшить их взаимодействие с контактной сетью».

Железнодорожники также провели ряд других работ по повышению надежности оборудования скоростных поездов, в частности, модернизировали подвагонное оборудование для того, чтобы в него не попадал снег, влага и пыль.

Специалисты установили в первых вагонах поездов светоотражающие полосы, а также на крышах вагонов установили системы видеонаблюдения, позволяющие круглосуточно следить и устранять неисправности контактной сети.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), руководящая движением скоростных поездов “Интерсити+” было создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры в феврале 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.

Сейчас УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.