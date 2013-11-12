Российским железным дорогам не хватает на рельсы

Правительство России согласилось выделить "Российским железным дорогам" субсидию в 2014 г. для компенсации потерь от замораживания тарифов, рассказал «Ведомостям» представитель Минэкономразвития. Но речь идет не о 30 млрд руб., которые просили РЖД, а о 26 млрд руб., уточняет чиновник. По его словам, эти средства пойдут на капитальный ремонт железнодорожной инфраструктуры.

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Но РЖД не хватит этого, чтобы покрыть недостачу, — из-за замораживания тарифов она теряет 57,2 млрд руб. Поэтому монополия, в частности, предлагает повысить на 6% тариф на перевозки порожних вагонов либо на «отдельные категории грузов» (это принесет 16,2 млрд руб.), следует из пояснительной записки к финансовому плану РЖД на 2014-2016 гг. Предложение РЖД повысить тариф правительство не одобрило, говорит чиновник.

В 2015-2016 гг. тарифы на грузоперевозки будут повышены на уровень инфляции. Но РЖД этого мало: они просят у правительства РФ «на ремонт инфраструктуры» по 70 млрд руб. субсидий.

Субсидии необходимы, настаивает представитель РЖД: в 2014 г. из-за дефицита финансирования объемы ремонта будут сокращены — часть работ перенесут на 2015-2016 гг. В год монополия может ремонтировать по 10 000 км путей, но в 2014 г. будет в состоянии позволить себе только 5300 км, сократив инвестиции на 36,1 млрд руб. И за счет тарифа ремонт путей в 2015-2016 гг. не проведешь. В 2015 г. он вырастет на 4,8%, в 2016 г. — на 4,9%.

Железнодорожная инфраструктура — самая изношенная часть хозяйства РЖД, сообщает монополия в пояснительной записке к своей инвестпрограмме. На конец 2012 г. уровень износа составлял 86%, и при существующем уровне финансирования ремонта он к 2015 г. может сократиться только до 85%. Недофинансирование ремонта путей грозит еще большим снижением скорости движения на сети (на конец 2012 г. — 219 км/сутки) и ростом числа аварий.

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