"Яндекс" запустил подробные карты мира

Компания «Яндекс» запустила подробные карты мира на русском и иностранных языках, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, на «Яндекс.Картах» теперь представлены десятки стран с точностью детализации до улицы, а карты стран СНГ станут еще подробнее.

Зарубежные карты будут обновляться ежеквартально. Для запуска проекта было переведено семь миллионов названий. Карты поддерживают автомобильные и пешие маршруты.

Ранее сервис «Яндекс.Карты», который компания запустила в 2004 году, содержал подробные карты городов России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Турции.