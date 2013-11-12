"Яндекс" запустил подробные карты мира
11:13, 12 ноября 2013Транспорт/Связь
0
Компания «Яндекс» запустила подробные карты мира на русском и иностранных языках, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, на «Яндекс.Картах» теперь представлены десятки стран с точностью детализации до улицы, а карты стран СНГ станут еще подробнее.
Зарубежные карты будут обновляться ежеквартально. Для запуска проекта было переведено семь миллионов названий. Карты поддерживают автомобильные и пешие маршруты.
Ранее сервис «Яндекс.Карты», который компания запустила в 2004 году, содержал подробные карты городов России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Турции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter