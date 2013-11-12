Железные дороги Украины за 10 месяцев сократили грузоперевозки на 4,7%

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») в январе-октябре 2013 года сократила объемы грузовых перевозок во всех видах сообщения на 4,7% - до 364,7 млн тонн с 382,6 млн тонн за аналогичный период 2012 года, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, железные дороги Украины в январе-октябре т.г. во внутреннем сообщении перевезли 189,8 млн тонн грузов, что на 5,8% меньше показателя за аналогичный период 2012 года.

Экспортные поставки грузов по железным дорогам страны за отчетный период увеличились на 0,7% - до 118,1 млн тонн, импортные перевозки сократились на 0,4% - до до 28,8 млн тонн, а транзитные грузоперевозки за десять месяцев текущего года уменьшились на 19,7% - до 27,9 млн тонн.

Ранее «Укрзализныця» сообщала, что в октябре железные дороги страны увеличили объем грузоперевозок по сравнению с предыдущим месяцем на 4,9% - до 40,150 млн тонн. По сравнению с октябрем 2012 года объем грузоперевозок в прошлом месяце вырос на 0,4%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, предприятия железнодорожного транспорта Украины в январе-сентябре 2013 года сократили перевозку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,4% - до 324 млн тонн. При этом отправка грузов увеличилась на Юго-Западной железной дороге на 0,5%, на Приднепровской железной дороге - на 6,7%, на Львовской - снизилась на 1,3%, на Одесской - на 1,2%, на Донецкой - на 5,1%, на Южной - на 8,4%.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.