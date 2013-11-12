Количество новых вирусов для мобильных устройств увеличилось на 26%

Количество обнаруженных новых семейств вредоносного программного обеспечения для мобильных устройств в июле-сентябре 2013 года по сравнению со вторым кварталом увеличилось на 26% - до 259 угроз, сообщается в отчете компании-разработчика антивирусов F-Secure Labs.

Согласно отчету, эксперты обнаружили 252 новых вирусов, созданных для платформы Android, и только 7 – для Symbian. При этом около 88% обнаруженных угроз – это так называемые вирусы-трояны.

Как отметили экспеорты, растет не только количество вредоносного ПО для мобильных платформ - вирусы также постоянно совершенствуются и усложняются.

Благодаря мерам безопасности наименьшее количество вредоносных приложений появляется в online-магазине Google Play. Однако особую озабоченность у пользователей вызывают не сомнительные приложения, а тот факт, что Google собирает их данные.

«Люди понимают, что предоставление их персональной информации технологическим гигантам – вопрос сомнительный, тем не менее, они ежедневно предоставляют все те же данные сомнительным приложениям», - процитировала пресс-служба консультанта по вопросам безопасности компании Шона Салливана.

Справка УНИАН. F-Secure Labs – финская компания, занимающаяся разработкой одноименного антивируса F-Secure Anti-Virus. Компания основана в 1988 году. Количество сотрудников – около 940 человек. Центральный офис находится в Хельсинки (Финляндия).