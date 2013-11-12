Район нефтегавани Одесского порта могут передать в концессию

Госпредприятие «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) рассматривает возможность передачи района нефтегавани крупнейшего в Украине Одесского морского порта в концессию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на 5-й международной конференции «Petrolеum Ukraine» сообщил начальник департамента АМПУ Николай Щуриков.

«В ближайшее время, скорее всего, район нефтегавани Одесского порта будет предложено передать в концессию», - сказал Щуриков.

В то же время, представитель АМПУ отметил, что администрация открыта для любых предложений по возможной форме концессии.

«Сегодня администрация открыта для любых предложений по концессии в любой форме, а также инвестирования и совместного строительства», - отметил Щуриков.

Как сообщал УНИАН, председатель АМПУ Юрий Васьков в июне заявлял о том, что имущество государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" в ближайшем будущем может быть передано в концессию.

Частные грузовладельцы заинтересованы в покупке отдельных перспективных мощностей украинских портов, и в целом по отрасли уже готовятся 8-9 инвестпроектов.

Справка УНИАН. Администрация морских портов Украины (АМПУ) начала свою работу 13 июня 2013 г., объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества.