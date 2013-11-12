«Укрзализныця» добавила вагоны в поезда западного и крымского направлений

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с повышенным спросом включила дополнительные вагоны в ряд поездов, курсирующих по маршрутам, соединяющим столицу с западными регионами и Крымом, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении, два дополнительных вагона включены в состав поезда № 98/97 сообщением Ковель - Киев – Ковель, один вагон в состав поезда №99/100 сообщением Ужгород – Киев – Ужгород, один вагон в состав поезда № 88/87 сообщением Ковель – Симферополь – Ковель, один вагон в состав поезда № 86/85 сообщением Львов – Симферополь – Львов.

Согласно сообщению, поезд №98/97 с дополнительными вагонами по маршруту, соединяющему Киев с Ковелем, будет отправляться из Ковеля 14 и 17 ноября, а из Киева - 15 и 18 ноября.

Увеличенный поезд №99/100 сообщением Ужгород – Киев будет отправляться из Ужгорода 13 ноября текущего года, а из Киева - 14 ноября.

Поезд № 88/87 с дополнительными вагонами по маршруту Ковель – Симферополь будет отправляться из Ковеля 13 ноября, а из Симферополя - 14 ноября.

Увеличенный поезд, соединяющий Львов с Симферополем, будет отправляться из Львова 14 ноября, а из Симферополя - 15 ноября.

Пресс-служба также отметила, что ранее был назначен дополнительный поезд №269/219 по маршруту Киев — Ивано-Франковск. Этот поезд будет отправлен из Киева 15 ноября в 22:13, а в обратном направлении - 17 ноября в 19:55. По информации «Укрзализныци», дополнительный поезд из столицы в Ивано-Франковск даст дополнительно 1448 мест.

Пресс-служба также сообщила о появлении дополнительных вагонов в поездах: №92/91 сообщением Львов – Киев – Львов, №608/607 сообщением Черновцы – Львов – Черновцы, №606/605 сообщением Львов – Рахов — Львов. Все эти дополнительные вагоны пополнят указанные поезда 15 и 16 ноября.

«Укрзализныця» сообщает об осуществлении ежедневного мониторинга пассажиропотока и пассажирского спроса на билеты и включает дополнительные вагоны в наиболее востребованные поезда.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.