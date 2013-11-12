Варшава. Количество пересечений границы Украины и Польши автомобильным транспортом за первые три квартала текущего года увеличилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 8% - почти до 4,4 млн.

Об этом свидетельствуют данные польской пограничной службы, которыми располагает УНИАН.

Больше всего увеличился поток частного автотранспортного, составляющего львиную долю во всем автопотоке: почти на 9% - до 3,7 млн пересечений. Поток грузовиков вырос на 4% - до около 570 тыс., автобусов - на 6% - почти до 60 тыс.

Больше всего за первые девять месяцев года вырос автопоток на границе Польши с российской Калиниградской областью (почти на 50%) на фоне менее 2% увеличения на границе с республикой Беларусь.

Весь автопоток на внешней границе Польши в январе-сентябре вырос на 14% - до 11,1 млн пересечений.

Как сообщал УНИАН, за первую половину текущего года автопоток на границе Украины и Польши вырос на 8% - до 2,8 млн пересечений после аналогичного роста за весь прошлый год - до 5,5 млн пересечений.