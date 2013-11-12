На границе Украины с Россией ждут оформления более двух сотен грузовиков

Москва. Все пункты пропуска на российско-украинском участке границы работают в штатном режиме, на двух пунктах пропуска ожидают въезда в РФ 225 грузовиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

«Наблюдается незначительное скопление грузовых автомобилей на МАПП «Троебортное» Брянской таможни. Во избежание необоснованных простоев автотранспортных средств, выбирайте ближайшие, менее загруженные пункты пропуска МАПП «Погар» Брянской таможни и МАПП «Крупец» Курской таможни. На въезде в Россию, перед МАПП «Троебортное» ожидают 130 грузовых машин. На въезде в Россию, перед МАПП «Новые Юрковичи» ожидают 95 грузовых машин», - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что всего за сутки Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской таможнями было оформлено 1522 грузовых автомашин.

Как сообщал УНИАН, с 12 ноября 2013 года на всей российско-украинской государственной границе таможенными органами России начнется реализация мероприятий по обеспечению соблюдения транзита товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза.

Согласно новым правилам, для оформления грузов и транспортных средств перевозчикам в пунктах пропуска нужно будет предоставить необходимые сертификаты для въезда на территорию Российской Федерации.

Летом российская таможня усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что поставки их товаров на российский рынок были фактически заблокированы.

Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров к концу года в 2,5 млрд долл.

Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен». Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием властей России вынудить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС.