Убытки ПЖД от перевозки льготников за 9 месяцев составили 51,66 млн грн

Убытки Приднепровской железной дороги (ПЖД) от перевозки пассажиров льготных категорий в пригородном и дальнем сообщении в январе-сентябре 2013 года составили 51,66 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-центре дороги.

Согласно сообщению, за 9 месяцев 2013 года железная дорога перевезла 7,749 млн пассажиров льготных категорий на сумму почти 80,755 млн грн, а компенсации перевозок составили лишь 35% - 29,086 млн грн. Из них 26,064 млн грн или 49% компенсировано из местных бюджетов областей, которые обслуживает дорога.

Министерство образования и науки, молодежи и спорта за перевозку студентов компенсировало 2,944 млн грн - 15,1%.

На ПЖД отмечают, что льготные перевозки детей в возрасте от 6 до 14 лет за указанный период не возмещены на 100%, убытки магистрали составляют более 8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, более 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении составляют льготные категории граждан. На железных дорогах Украины в полном объеме предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан, которые имеют такое право согласно действующему законодательству.

Местные власти за последние 2 года увеличили уровень компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении с 30% до 47,9%.

Приднепровская железная дорога рассчитывает получить в 2013 году субвенции в сумме 57,7 млн грн на компенсацию льготного проезда в пригородном сообщении.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. В состав предприятия входят четыре дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), перевозочная работа выполняется 248 станциями, общая численность работников превышает 58 тыс. человек.