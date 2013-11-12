«Укрзализныця» увеличила объем социальных выплат до 3,5 млрд грн

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») за 9 месяцев текущего года увеличила объем социальных выплат своим работникам по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 8,5% - до 3,5 млрд грн, сообщила пресс- служба ведомства.

Как говорится в пресс-релизе, в рамках отраслевого соглашения с профсоюзами объем различного вида доплат и надбавок за этот период по сравнению с аналогичным периодом 2012 года вырос на 5,8% – до 2,1 млрд грн.

Согласно данным пресс-центра, 1 июня и 1 августа текущего года были единоразово повышены должностные оклады и часовые тарифные ставки работников отрасли на 5%.

Среднемесячная заработная плата железнодорожников за 9 месяцев текущего года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,7% - до 3940,1 грн.

Согласно сообщению, выплаты на обязательное медицинское обследование работников отрасли в январе-сентябре увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 19,8% – до 61 млн грн.

Вместе с тем, говорится в пресс-релизе, выплаты на оздоровление железнодорожников при уходе в отпуск за три квартала 2013 года возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,4% – до 295 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 10 сентября текущего года продлила отраслевое соглашение с профсоюзом железнодорожников на 2014-2015 годы, сохранив все льготы для сотрудников.

Справка УНИАН. Отраслевое соглашение между «Укрзализныцей» и профсоюзами является основным отраслевым документом, устанавливающим минимальные и обязательные для учета при заключении коллективных договоров на предприятиях, в организациях и учреждениях железнодорожного транспорта отраслевые нормы в оплате и условиях труда, льготы, трудовые и социальные гарантии.