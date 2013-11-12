Приднепровская железная дорога за 10 месяцев отремонтировала 18 переездов

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за десять месяцев текущего года провела капитальный ремонт 18 железнодорожных переездов, сообщила УНИАН пресс- служба ПЖД.

Согласно сообщению, в дополнении к этому на 24 переездах настилы старого типа были заменены на новые из сборного железобетона, а также на 6 - модернизированы устройства переездной автоматики.

Пресс-служба отмечает, что количество ДТП на железнодорожных переездах и путях Приднепровской магистрали сократилось в текущем году по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 17% - до 5 случаев, а количество травмированных за 10 месяцев сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза - до двух человек.

Кроме того, в январе-октябре текущего года на железнодорожных путях ПЖД не было ДТП со смертельным исходом.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в текущем году провела капитальный ремонт 85 железнодорожных переездов с целью обеспечения безопасности движения на железных дорогах Украины.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.