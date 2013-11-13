КГГА намерена повысить стоимость проезда в пассажирском транспорте Киева до 3 грн

Киевская городская государственная администрация обнародовала проект распоряжения, согласно которому стоимость проезда в коммунальном пассажирском транспорте составит 3 грн.

С текстом документа «О внесении изменений в распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 12 ноября 2009 № 1277 «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения» можно ознакомиться на официальном веб-портале КГГА.

Распоряжением признается, как утратившим силу распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 14 января 2013 № 27 «Об установлении стоимости разового билета на проезд в городской электричке и единого проездного билета « Городская электричка - трамвайные маршруты № 4, 5, специальные автобусные маршруты № 59,60,61 и троллейбусный маршрут №28», которое зарегистрировано в Главном управлении юстиции в городе Киеве 29 января 2013 № 7/999. Таким образом, киевляне будут платить за одну поездку 3 грн как в наземном, так и подземном городском транспорте: автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, а также метрополитене, городской электричке.

Как сообщал УНИАН, председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов поставил задачу перед подчиненными профильными службами решить все необходимые вопросы для того, чтобы начать внедрение новой системы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, как наземном так и метрополитене, с 1 января 2014 года.

Сейчас КГГА ведет работу по согласованию новой методики расчета стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, поскольку “существующая методика не предусматривает скидки при покупке большого количества поездок”.

Основная причина повышения тарифа - убыточность работы коммунальных предприятий “Киевский метрополитен” и “Киевпасстранс”, их потребность в достаточно больших дотациях из местного бюджета.

24 сентября газета "Вести" со ссылкой на проект тарифной революции в столице и собственные соответствующие расчеты написала, что проезд в киевском метро после Нового года обойдется в 5 грн.

Председатель Киевской городской госадминистрации Попов назвал некорректной озвученную в СМИ стоимость проезда в городском пассажирском транспорте в 5-6 грн после внедрения новой системы оплаты.