Власти США одобрили создание крупнейшей в мире авиакомпании

Власти США согласовали условия слияния American Airlines и US Airways, в результате которого будет создана крупнейшая в мире авиакомпания, сообщает lenta.ru со ссылкой на Associated Press. Ожидается, что до конца ноября соглашение будет одобрено федеральным судом, после чего компании смогут приступить к оформлению сделки и закрыть ее в первой половине декабря.

Согласно достигнутой договоренности, объединенная авиакомпания, чтобы избежать доминирования на рынке, откажется от части слотов (временной отрезок выполнения авиакомпанией рейса), принадлежащих American Airlines и US Airways в семи крупнейших аэропортах США.

American Airlines и US Airways объявили о слиянии в феврале 2013 года. Предполагалось, что сделка будет завершена в сентябре. Однако в августе Минюст США и власти сразу нескольких штатов обратились в суд с просьбой заблокировать сделку на основании того, что она нарушает антимонопольное законодательство. Начало судебного разбирательства было назначено на 25 ноября. После того, как стороны согласовали условия слияния American Airlines и US Airways, Минюст США от искового заявления отказался.

Объединенная авиакомпания, формирование которой, как ожидается, займет несколько лет, будет носить имя American Airlines Group. Ее капитализация составит около 11 миллиардов долларов. Планируется, что American Airlines Group будет выполнять более 6,7 тысячи рейсов в сутки по 336 направлениям в 56 странах мира. Штаб-квартира новой авиакомпании будет располагаться в Форт-Уорте, штат Техас.

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