Samsung активно продвигает на рынок собственную операционную систему Tizen

Одна из крупнейших южно-корейских технических компаний Samsung активно продвигает на рынок собственную операционную систему (ОС) Tizen на базе Linux, сообщает посвященный информационным технологиям ресурс The Verge.

Согласно сообщению, открытая ОС привлекла 36 новых партнеров, среди которых такие крупные компании в сфере ИТ, как McAfee, eBay, Panasonic, Sharp, Konami и многие другие. Полный список партнеров, обнародованный компанией, включает в себя разработчиков игр, операторов мобильной связи и других технологических гигантов.

По мнению экспертов компании, операционная система Tizen позволит избавиться от зависимости от платформы Android, на которой сейчас работает большинство продуктов компании.

На сегодняшний день Samsung выпускает только одно устройство на базе новой ОС - фотокамеру Samsung NX300. В дальнейшем компания планирует сделать Tizen такой же популярной, как iOS и Android.

Справка УНИАН. Концерн Samsung – один из крупнейших производителей высокотехнологичных компонентов, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, аудио- и видеоустройств. Компания основана в 1938 году. Штаб-квартира находится в Сеуле (Южная Корея).